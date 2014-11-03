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На КАД произошла массовая авария с участием трех фур

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Авария произошла вечером 19 ноября.

На КАД произошла массовая авария с участием трех фур. Об этом вечером 19 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Как рассказали свидетели, авария произошла на 71 км внешней стороны кольцевой автодороги, в районе аварийного съезда к аэропорту Пулково. На кадрах можно увидеть, как три фуры полностью перегородили проезд, что привело к пробкам на трассе. 

В результате аварии у одной фуры разбита передняя часть, еще одну развернуло на 90 градусов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.

Видео и фото: Telegram / Мегаполис

Теги: кад, массовая авария, фуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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