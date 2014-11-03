Авария произошла вечером 19 ноября.

На КАД произошла массовая авария с участием трех фур. Об этом вечером 19 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как рассказали свидетели, авария произошла на 71 км внешней стороны кольцевой автодороги, в районе аварийного съезда к аэропорту Пулково. На кадрах можно увидеть, как три фуры полностью перегородили проезд, что привело к пробкам на трассе.

В результате аварии у одной фуры разбита передняя часть, еще одну развернуло на 90 градусов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.

Видео и фото: Telegram / Мегаполис