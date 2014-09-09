На участке КАД между Таллинским и Московским шоссе с 22 июля перекроют две полосы

Ограничения продлятся до 31 июля.

В Петербурге на участке кольцевой автодороги между развязками с Московским и Таллинским шоссе с 22 по 31 июля перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Временные неудобства на дорогах связаны с производственными работами по ликвидации колейности. В пресс-службе добавили, что по третьей и четвертой полосам будет ограничен скоростной режим до 50 километров в час.

Кроме того, в День ВМФ будет также закрыт проезд по КАД через дамбу. Запрет не распространяется только на жителей Кронштадта, имеющих пропуска.

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