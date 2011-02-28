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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

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Объявлен красный код авиационной опасности.

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Извержение вулкана зафиксировали днем 10 сентября по местному времени. В ведомстве получили полевые отчеты, в которых сообщалось о начале извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау. Объявлен красный код авиационной опасности. Геологическая служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий.

Ранее мы сообщали, что количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гавайи, извержение вулкана, килауэа
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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