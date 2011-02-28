На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Извержение вулкана зафиксировали днем 10 сентября по местному времени. В ведомстве получили полевые отчеты, в которых сообщалось о начале извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау. Объявлен красный код авиационной опасности. Геологическая служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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