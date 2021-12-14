На Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим. Об этом сообщили местные журналисты из издания Nouvelliste.Известно, что свыше нескольких десятков человек ранено после трагедии, которая произошла с автоцистерной в городе Кап-Аитьен. Происшествие зафиксировано в ночь на 14 декабря, когда водитель пытался избежать удара об мотоцикл.
Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее.
заявление очевидцев
В настоящее время большинство госпитализированных после взрыва размещены во дворе больницы, так как внутри стационара не хватает коечного резерва. Медики также уведомили прессу о нехватке медикаментов и дефиците горючего. По меньшей мере серьезно пострадали 47 человек.
Отец виновника взрыва в Серпухове рассказал, откуда взялось оружие.
Фото и видео: YouTube / PAME Haïti info
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