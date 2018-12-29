Отец виновника взрыва в Серпухове рассказал, откуда взялось оружие

Подрывнику назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Юноша, который устроил накануне взрыв на территории Серпуховского женского монастыря не увлекался оружием, а пневматику, которую в ходе следственных мероприятий нашли в гараже, находится в свободной продаже. Об этом сообщил телеканалу "360" отец подрывника Андрей Струженков.

По словам мужчины, сын не рассказывал ему о проблемах в школе и каком-либо конфликте с одноклассниками.

Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся, заявил Андрей Струженков

Напомним, утром 13 декабря бывший учащийся православной гимназии зашел на территорию Серпуховского монастыря и около дверей учебного заведения устроил взрыв. В результате ЧП пострадали десять человек.

Сам подрывник получил множественные ранения. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее очевидец рассказал, как произошел взрыв в Серпуховском монастыре.

Фото: Telegram/Baza