На Финском заливе прошли гонки артистов на парусных яхтах

На Финском заливе в преддверии фестиваля Stereoleto прошли гонки на парусных яхтах. Участники гонок вместе с музыкантами учились управлять яхтой под руководством опытных инструкторов.
Многие из них впервые оказались под парусом, например, музыканты группы "Электрофорез".
Не особо сложно, у нас был очень грамотный преподаватель, он мастер спорта, все нам показал. Мы все повороты и виражи закладывали как надо, это даже безопаснее, чем кататься на самокатах по центру города.
Иван Курочкин, фронтмен группы "Электрофорез"
Формат мероприятия выбран не случайно: основатель фестиваля Илья Бортнюк давно занимается парусным спортом. В следующем году он планирует добавить в программу Stereoleto гонку на парусных яхтах.
Всегда я думал о том, как бы это все совместить. У меня есть знакомые, которые делают фестивали, совмещенные с парусными регатами, когда идут на Майорку или в Финляндию, совмещается гонка и концерт вечером. Я тоже так хочу сделать в будущем, это будет специальная программа Stereoleto.
Илья Бортнюк, генеральный директор фестиваля Stereoleto
Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в пространстве Севкабель Порт 13 и 14 июня. Для зрителей выступят: Би-2, Иван Дорн, Леван Горозия, RSAC, Антоха MC и другие артисты.
На петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все