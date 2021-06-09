На Финском заливе прошли гонки артистов на парусных яхтах

В гонке поучаствовали музыканты фестиваля Stereoleto. Кроме того, глава фестиваля рассказал об изменении формата в следующем году.

На Финском заливе в преддверии фестиваля Stereoleto прошли гонки на парусных яхтах. Участники гонок вместе с музыкантами учились управлять яхтой под руководством опытных инструкторов.

Многие из них впервые оказались под парусом, например, музыканты группы "Электрофорез".

Не особо сложно, у нас был очень грамотный преподаватель, он мастер спорта, все нам показал. Мы все повороты и виражи закладывали как надо, это даже безопаснее, чем кататься на самокатах по центру города. Иван Курочкин, фронтмен группы "Электрофорез"

Формат мероприятия выбран не случайно: основатель фестиваля Илья Бортнюк давно занимается парусным спортом. В следующем году он планирует добавить в программу Stereoleto гонку на парусных яхтах.

Всегда я думал о том, как бы это все совместить. У меня есть знакомые, которые делают фестивали, совмещенные с парусными регатами, когда идут на Майорку или в Финляндию, совмещается гонка и концерт вечером. Я тоже так хочу сделать в будущем, это будет специальная программа Stereoleto. Илья Бортнюк, генеральный директор фестиваля Stereoleto

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в пространстве Севкабель Порт 13 и 14 июня. Для зрителей выступят: Би-2, Иван Дорн, Леван Горозия, RSAC, Антоха MC и другие артисты.



На петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.

Фото и видео: Piter.TV