Видео: На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ТЦ

Мэр города Манила сообщил, что мужчина устроивший стрельбу и взявший в заложники десятки людей бывший охранник торгового центра.

В ТЦ В Маниле на Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что мужчина с оружием взял в заложники около 30 человек. По данным СММ, все они сотрудники торгового центра. Мэр города рассказал, что вооруженный мужчина - недавно уволенный охранник этого Торгового Центра.

Из здания эвакуируют остальных сотрудников и посетителей. В ТЦ паика. Сообщается, по меньшей мере, об одном раненом, которого госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. На данный момент с мужчиной ведутся переговоры.

Видео: Mash