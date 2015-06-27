На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения судов

После произошедшего спасатели не могут найти 12 пассажиров и двух членов экипажа.

На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов. Об этом рассказали журналисты с телеканала ABS-CBN. Они отметили, что инцидент произошел с рыболовецким кораблем и грузовым судном Vienna Wood, зарегистрированным в Гонконге. Они столкнулись к юго-западу от Манилы утром 28 июня, в водах провинции Западный Миндоро. Филиппинцы направлялись в город Навотас, экипаж MV Vienna Wood - следовал до Австралии.

Местные власти заметили, что после происшествия рыболовецкое судно Liberty 5 перевернулось. В береговой охране Филиппин заявили, что запитан Vienna Wood запросил помощь "через несколько часов" после столкновения.

На данный момент известно, что спасательная операция ведется с моря и воздуха. Среди пропавших значатся 12 пассажиров и два члена экипажа. Операцию пришлось прервать из-за сильного течения. Поиски пострадавших возобновились утром в понедельник.

На Филиппинах произошло сильнейшее землетрясение.

Видео: Youtube/In the know