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На острове Сувурой сняли на видео уникальное природное явление

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На видео запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.

В воскресенье, 12 января, в сети появилось видео уникального природного явления на Фарерских островах. запись сделал 41-летний Сэми Якобсен.

На кадрах видно, что поток морской воды течет вверх по горному склону. Известно, что аномалия произошла на острове Сувурой. Вода поднялась по 470-метровому утесу Бейнисворд. Необычное явление очень напоминает "водяной смерч".

По словам экспертов, такое явление образуется из-за ветра. Воздушный поток подхватывает брызки воды и несёт их по краю утеса.

Ранее мы сообщали о том, что учёные подтвердили рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах.

Видео:Mads Peter Iversen, Allan Su/YouTube

Теги: мировые новости, общество, природное явление
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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