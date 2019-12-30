На острове Сувурой сняли на видео уникальное природное явление

В воскресенье, 12 января, в сети появилось видео уникального природного явления на Фарерских островах. запись сделал 41-летний Сэми Якобсен.
На кадрах видно, что поток морской воды течет вверх по горному склону. Известно, что аномалия произошла на острове Сувурой. Вода поднялась по 470-метровому утесу Бейнисворд. Необычное явление очень напоминает "водяной смерч".
По словам экспертов, такое явление образуется из-за ветра. Воздушный поток подхватывает брызки воды и несёт их по краю утеса.
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Видео:Mads Peter Iversen, Allan Su/YouTube
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