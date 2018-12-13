Лазарев: "Конкурсанты на Евровидении должны сдать кровь"

В этом году главный спонсор — контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей.

Певец Сергей Лазарев в программе "Вечерний Ургант" рассказал о необычном нововведении на "Евровидении". Теперь все участники песенного конкурса перед стартом должны будут сдать кровь.

В этом году главный спонсор — контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей. Сергей Лазарев

Все участники должны были дать письменное согласие на то, что результаты анализов потом могут быть обнародованы. Такое нововведение должно показать, что все участники едины. Российскому певцу понравилось это предложение.

В этом году "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев выступит во время второго полуфинала.

На "Евровидение" вместе с Лазаревым поедет певица Алсу.

Видео: lazarevsergey/ Instagram