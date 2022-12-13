На Елагином острове стартовал сезон проката спортивного инвентаря

В парке можно прокатиться на лодке.

В ЦПКиО им. Кирова начался сезон проката спортивного инвентаря. Посетители могут арендовать велосипеды, ролики и аксессуары для настольного тенниса. Об этом сообщили в группе парка.

Взять инвентарь на время можно по будням с 11:00 до 20:00 и в выходные с 11:00 до 21:00. Добавим, что прокат платный.

Информацию о ценах можно узнать в группе "ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров". Кроме того, здесь стартовал "лодочный сезон".

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Фото: Pxhere