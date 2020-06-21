Любители песен группы "Кино" спели в память о лидере коллектива его песни.

Петербуржцы прибыли 21 июня на Богословское кладбище для того, чтобы почтить память лидера группы "Кино" Виктора Цоя, день рождения которого отмечается в этот день. Несмотря на рекомендации избегать массовых скоплений людей, у могилы рок-музыканта собрались десятки почитателей его творчества.

Напомним, что рекомендациями Роспотребнадзора избегать массовых скоплений людей пренебрегли и сотни гуляющих по ночному Петербургу. Сотни людей вышли на прогулку к Дворцовой площади и Дворцовой набережной, несмотря на эпидемиологическую обстановку в городе. Размах был заснят на видео.

21 июня 2020 года Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг лидера группы "Кино".

Видео: maksimuscod4 / Instagram