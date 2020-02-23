На Берлинале представили российские фильмы и сериалы

Презентация проектов для участников кинорынка EFM состоялась накануне.

В рамках Берлинского кинофестиваля состоялась презентация российских проектов под названием Created in Moscow. Событие состоялось на Европейском кинорынке (EFM), открывшимся в дни фестиваля. Для иностранной аудитории были представлены российские фильмы, сериалы, анимация и другие возможности отечественной кинематографии.

Презентацию московских компаний и дистрибьюторов посетило более 80 международных закупщиков и продюсеров. Интересы российского кинобизнеса на EFM представлены на двух стендах – Created in Moscow и стенде Роскино.

Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль стартовал в столице Германии 20 февраля. Картиной открытия стала лента канадского режиссера Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера", а военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями.