"Уроки фарси" Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Мировая премьера ленты запланирована на 17 апреля 2020.

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сюжет картины рассказывает о заключенном концлагере с еврейским корнями, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Начальник лагеря просит его научить форси, чтобы в будущем переехать в Тегеран.

Главные роли в фильме сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаяртом. Лента снималась при участии авторов из России, Германии и Белоруссии. Мировая премьера ленты запланирована на 17 апреля 2020.

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