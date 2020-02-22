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"Уроки фарси" Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

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Мировая премьера ленты запланирована на 17 апреля 2020.

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Сюжет картины рассказывает о заключенном концлагере с еврейским корнями, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Начальник лагеря просит его научить форси, чтобы в будущем переехать в Тегеран. 

Главные роли в фильме сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаяртом. Лента снималась при участии авторов из России, Германии и Белоруссии. Мировая премьера ленты запланирована на 17 апреля 2020.

Ранее мы публиковали трейлер нового фильма с Хью Джекманом. 

Видео: Youtube / The Upcoming

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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