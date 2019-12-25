На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета

Жертвами стали пилот и пятеро пассажиров.

На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного гидросамолета. Об этом сообщили представители пресс-службы американской Береговой охраны. Трагедия произошла с одномоторным бортом de Havilland Beaver, принадлежащим компании Southeast Aviation.

Команда с авиабазы Ситка обнаружила место крушения в 14:37 по местному времени 5 августа (01:37 по московскому времени 6 августа), два водолаза-спасателя доложили об отсутствии выживших. пресс-служба береговой охраны

Известно, что в самолете находились шестеро человек: один пилот и пятеро пассажиров. Причины трагедии устанавливаются. Синоптики уточнили, что в день полета стояла неблагоприятная погода: шел дождь и был туман. В Associated Press добавили, все пять пассажиров до момента гибели путешествовали на круизном лайнере компании Holland America Line. Они прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.

Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине.

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