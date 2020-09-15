Дэн Салливан прокомментировал планы Пентагона усилить регион боевой авиацией.

На Аляске разместят наибольшее в мире число истребителей пятого поколения. Об этом сообщил сенатор-республиканец Дэн Салливан. Политик выступил в рамках видеосеминара, который был организован НИЦ имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Салливан отметил, что штат станет местом базирования наибольшего количества боевых самолетов после переброски в регион F-35.

Сейчас мы … наращиваем наши возможности, связанные с F-35. Учитывая, что …. F-22 размещены на базе Элмендорф-Ричардсон, а F-35 разместят на базе Эйлсон, у нас будет более 100 истребителей пятого поколения. Ни в одном другом месте на планете Земля нет сотни истребителей пятого поколения Дэн Салливан, американский сенатор

Напомним, что ранее Пентагон объявил о переброске дополнительных истребителей пятого поколения на Аляску. В регионе будут размещены две эскадрильи F-35 (в общей сложности - 54 единицы) к декабрю 2021 года. Сейчас на базе Элмендорф-Ричардсон находятся две эскадрильи F-22.

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Видео: Youtube/WoodrowWilsonCenter