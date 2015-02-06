На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над 11-летней девочкой

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту надругательства над 11-летней девочкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 23 мая в одной из "заброшек" Барнаула. По данным ведомства, 14-летняя девочка избила младшеклассницу, а затем изнасиловала ее бутылкой. Это происходило в присутствии других подростков. Некоторые из них снимали происходящее на камеры смартфонов.

Сообщается, что после этих событий видео было отправлено матери пострадавшей.

Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемая была вычислена и задержана. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также будет дана оценка действиям свидетелям инцидента.

Дело возбуждено по пункту "б" части 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего").

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