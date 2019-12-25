На Алтае нашли тела подростков, которые пропали в январе

Подозреваемый в пропаже детей покончил с собой в полицейском участке.

На Алтае найдены тела пропавших в январе подростка и 18-летней девушки.

Региональные следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают, что на участке местности в Первомайском районе были обнаружены тела 16-летнего подростка и 18-летней девушки, которые пропали 7 января нынешнего года. Ранее Piter.TV сообщал, что поиски велись не один день. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Даже был задержан подозреваемый 48-летний сосед, с которым подростки проводили много времени. Мужчина был доставлен в полицейский участок, но покончил с собой перед самым допросом.

В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV