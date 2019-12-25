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В Чебоксарах женщины искусали и избили полицейских
Сегодня, 7:59
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MShaffter

В Чебоксарах женщины искусали и избили полицейских

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Сотрудники МВД сделали женщинам замечание за нарушение режима самоизоляции.

Гуляющие в парке женщины напали на сотрудников полиции за замечание.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Чувашии сообщают, что сотрудники МВД составили административные протоколы после конфликта в городском парке с двумя жительницами Чебоксар. Гуляющая в парке женщина неадекватно отреагировала на замечание полицейского, она начала кричать, оскорблять сотрудника правоохранительных органов и ударила его по лицу. А ее родственница укусила полицейского.

В результате в отношении женщины, которая спровоцировала конфликт, были составлены административные протоколы "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка". 

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Фото: Piter.TV

Теги: избили полицейских, новости россии, новости чувашия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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