НХЛ заявила, что дата возобновления сезона не определена

В ближайшее время руководство хочет вернуть клубы к занятиям в тренировочных центрах.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на официальном сайте турнира опубликовала заявление руководства на тему паузы в регулярном сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

В заявлении сообщается, что официальная дата возобновления чемпионата не определена, а все последние слухи в СМИ не являются достоверными. Все клубы и хоккеисты поддерживают первую фазу подготовки к оставшимся матчам, установленную руководством НХЛ - соблюдение карантина.

На данный момент разрабатывается вторая фаза. Руководство лиги хочет вернуть клубы и игроков в тренировочные центры после спада эпидемии коронавируса.

Точная дата второй фазы еще не определена. Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая. Пресс-служба НХЛ

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее была информация, что НХЛ планирует начать новый сезон в декабре.

Видео: YouTube / NHL