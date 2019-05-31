Выставка в арт-пространстве «ДК Громов» представляет собой гипер-инсталляцию, цель которой – дать зрителю уникальный опыт погружения в творческий процесс, царящий в петербургской открытой студии «Непокоренные, 17». Процесс этот обычно скрыт от глаз зрителя, которому предлагается рафинированная выборка уже готовых работ, вывешенных в ряд галерейной развески. Здесь же наоборот акцент сделан на представление и выставочно-экспозиционную интерпретацию самого процесса творчества.

НЕПОКОРЕННЫЕ во времени и пространстве : выставка в ДК Громов АРТЛИКЕЗ № 228 арт-гиды: Вячеслав Корнев и Яков Кальменс оператор: Андрей Кузькин композитор: Макс Перетти звук: Дарья Сарычева Санкт-Петербург, 26 мая 2019