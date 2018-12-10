NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова

Во время трансляции появилось фото советского космонавта.

NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Во время трансляции появилось фото советского космонавта Леонова, а ведущий сообщил о его кончине.

После этого диктор отметил, что выход американских астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук является трибьютом к первому выходу в космос Алексея Леонова. Космонавт скончался после продолжительной болезни 11 октября, ему было 85 лет.

Видео: YouTube/ NASA

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