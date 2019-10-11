Скончался космонавт и дважды Герой СССР Алексей Леонов

Он умер после продолжительной болезни.

Космонавт и дважды Герой СССР Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко. Ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба ЦПК.

В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года космонавт совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля "Союз" и американского "Аполлон".

С 1970 по 1991 годы Алексей Архипович был заместителем главы Центра подготовки космонавтов.

Накануне умер художник Владимир Румянцев – создатель "Петербургских котов".

Видео: YouTube/ Роскосмос ТВ