Мягкова назвала секрет успеха шоу "Женский Stand Up"

Стенд-ап комик рассказала о работе над телевизионным шоу.

Российский популярный комик Ирина Мягкова назвала секретом успеха телевизионного шоу "Женский Stand Up" качественный юмор и искренность. Такое мнение ведущая высказала во время интервью для Ляйсан Утяшевой на YouTube-канале. Соавтор программы уточнила, что истории, с которыми участницы делятся со зрителями, настоящие, а не выдуманные. При этом изначально юмор не был таким смелым, как сейчас.

Все, что мы рассказываем, что рассказывают девочки — это все жизнь…Девочки сначала аккуратненько, осторожненько шутили, а потом все осмелели. Ирина Мягкова, стенд-ап комик

Напомним, что Ирина Мягкова начала заниматься юмором еще в студенческие годы. Она принимала участие в КВН, проектах "Смех без правил" и "Убойная лига". Позже девушка стала финалисткой шестого сезона шоу "Comedy Баттл". С Зоей Яровицыной она стала креативным продюсером программы" Женский Stand Up", запущенной на телеканале ТНТ в 2020 году.

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Фото и видео: YouTube / Ляйсан Утяшева

