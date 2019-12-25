Футбольный мяч ЕВРО-2020 передан Ленинградской областной детской клинической больнице

Такое решение приняли спортивная организация UEFA и комитет по физической культуре и спорту Ленобласти.

Официальный мяч чемпионата Европы по футболу передали Ленинградской областной детской клинической больнице. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Такое решение приняли спортивная организация UEFA и комитет по физической культуре и спорту Ленобласти. По словам главврача больницы Александра Окунева, мяч ЕВРО – "большая таблетка радости". В комитете же отметили, что в Ленобласти вовсю занялись развитием массового спорта, в том числе и футбола.

Напомним, последний матч чемпионата Европы по футболу в Петербурге состоялся 2 июля, в котором сборная Швейцарии проиграла Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы – 3:1.

Ранее мы писали, что в Петербурге матчи Евро-2020 посетили более 132 тысяч людей. Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры.

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