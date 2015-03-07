Сведения о имеющейся у подозреваемом гранате не подтвердились.

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали. Об этом рассказали представители региональных силовых структур. Ранее в Прокуратуре Татарстана заявили, что нарушитель спокойствия заперся в квартире по улице улице Зорге, 77. Данные о наличии у него оружия не подтвердились.

С помощью сотрудников МЧС входная дверь в квартиру была разблокирована. Мужчину задержали. Информация о наличии у него гранаты не подтвердилась. источник силовых структур

Напомним, что правоохранители эвакуировали из здания местных жителей. Причиной скандала в городе стало постановление суда о том, что гражданин обязан провести санитарную обработку жилого помещения и избавиться от мусора. Мужчина отказался выполнять это требование, а после не пустил к себе домой приставов. В тот момент, когда оперативники ворвались в квартиру, в ней кроме подозреваемого также находилась его сожительница.

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании.

Фото и видео: Telegram/LifeShot