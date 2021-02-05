В США преступники на автомобиле похитили продукцию бренда на 160 тысяч долларов.

Мужчины ограбили магазин Chanel на десятки миллионов рублей и попали на видео. Об этом сообщили журналисты издания New York Post. На портале журнала размещено видео, на котором видно, как совершается преступление. Известно, что инцидент произошел в отделении французского бренда в Нью-Йорке в районе Сохо.

В кадр попала группа мужчин, которые ворвались в бутик. Они схватили несколько дорогостоящих сумок и проигнорировали просьбы продавцов остановиться. Рядом с магазином воров ждал автомобиль Audi без номеров. Преступники смогли на нем скрыться.

В New York Post уточнили, что в общей сложности воры похитили продукции на 160 тысяч долларов (порядка 12 млн рублей). Подозреваемые еще не арестованы.

Во Франции грабители украли вино на 350 тысяч евро.

Видео: Twitter / Chief Rodney Harrison

Звук: YT / Eyewitness News ABC7NY