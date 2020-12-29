Во Франции грабители украли вино на 350 тысяч евро

Во время погони воры бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников полиции.

Неизвестные вынесли из магазина несколько сотен бутылок вина на общую сумму около 350 тыс. евро. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Рано утром во вторник грабители подъехали на фуре к заведению Relais Chateau. Затем злоумышленники взломали дверь в погребе и вынесли несколько бутылок вина. В заведении сработала сигнализация. Владелец оперативно среагировал и отправился в погоню за неизвестными. Ему не удалось догнать фургон. Поняв, что другого выхода нет, он обратился в жандармерию, которая направила патруль за грабителями. Злоумышленники закидывали преследователей бутылками. В итоге они оставили фургон с награбленным около города Брона вблизи Лиона и скрылись. Сейчас три человека находятся в розыске.

Первое ограбление Relais Chateau было совершено в понедельник. Тогда грабители тоже вынесли несколько бутылок вина на сумму около 200 тыс. евро. На данный момент правоохранители пытаются выяснить, связаны ли эти ограбления друг с другом.

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