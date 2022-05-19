Мужчины, избившие контрактника у военкомата на набережной Фонтанки, отправлены в изолятор на 10 суток

Напомним, что инцидент произошел вчера, 15 августа, в 23:15.

Ленинский районный суд привлек к административной ответственности трех мужчин, которые избили контрактника у военкомата на набережной реки Фонтанки, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 16 августа.

Напомним, что инцидент произошел вчера, 15 августа, в 23:15. Обвиняемые покушались на здоровье военнослужащего по контракту, работника пункта отбора на военную службу по контракту. Кроме того, они угрожали поджогом здания комиссариата. Один из них признал вину, двое – нет.

Суд назначил всем трем наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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Фото: Piter.TV