Мужчина скончался от удара в живот в магазине на Заневском

Инцидент произошел в магазине "Фермер".

Медики почти трое суток боролись за жизнь петербуржца, который получил ножевое ранение в магазине на Заневском проспекте, однако спасти его не удалось. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 20 августа, в полицию поступила телефонограмма из больницы №3. Там сообщили, что утром 17-го августа бригада скорой помощи госпитализировала мужчину 1970-го года рождения в тяжелом состоянии. Он находился у дома №7 по Заневскому проспекту.

В неустановленное время неизвестный ударил потерпевшего в живот. 20-го августа в 01:00 мужчина скончался.

Фото: Piter.TV