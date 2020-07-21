  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
24
lesjasap
Код вставки плеера

Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения

0 0

В Бихаре мужчина пять дней жил на кровле здания.

Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения. Об этом сообщили журналисты из Newsflare. Они рассказали, что в индийском штате Бихар местному жителю пришлось пять дней находиться на кровле здания, чтобы спастись от природного катаклизма. Затем его заметили спасатели.

Пострадавшего первым обнаружил представитель местной власти, который приплыл в регион на моторной лодке. Чиновник прибыл на затопленную территорию, чтобы оценить ущерб. 

Напомним, что река Гандак сильно разлилась в Индии. Вода затопила прибрежные деревни. Под водой оказались сотни жилых домов. Из региона эвакуированы около 250 человек.

В Японии из-за ливней погибли 42 человека.

Видео: Newsflare.

Теги: индия, наводнение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии