Мужчина три дня дрейфовал в океане на оранжевом ящике

Спасатели заявили, что пострадавший чудом выжил без воды и еды.

Мужчина потерял лодку и три дня дрейфовал в океане на оранжевом ящике. Об этом сообщили журналисты портала Newsflare. В СМИ отметили, что инцидент произошел 14 сентября в Индонезии с местным рыбаком по имени Удин Диман. В провинции Северное Малуку он отправился ловить рыбу для дальнейшей продажу. Семья ждала его к вечеру, но мужчина не вернулся. Спустя сутки родственники обратились в правоохранительные органы.

Сначала полиция проверила привычные места рыбалки Удина. Затем территория поисков была увеличена. Спустя два дня пострадавший был обнаружен обезвоженным и голодным в ящике для рыбы.

Мы пока не знаем точно, каким образом ему удалось прожить три дня без воды и еды...Но ему очень повезло спасательная служба Индонезии

Рыбак был госпитализирован, но через несколько часов его отпустили домой. Он объяснил, что его лодка попала в сильное течение, а после - перевернулась. Он смог ухватиться за ящик, в котором и был до приезда спасательной службы.

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Видео: NewsFlare