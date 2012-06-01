Мужчина поймал в Паттайе гигантскую рыбу весом 105 килограммов

И побил мировой рекорд.

Британец выловил в водах Таиланда самого большого в мире гигантского усача. Как сообщил Daily Mail, вес улова составил 105 килограммов.

Мужчина по имени Джон Харви рассказал, что рыбалкой он увлекается с трех лет. Он рассказал, что этого усача весом 105 кг он не мог вытащить в течение 80 минут, а когда вытащил, не мог поверить глазам. Для того, чтобы сфотографировать рыбу, мужчине пришлось попросить помощи у двух рыбаков.

Своим уловом он побил предыдущий рекорд. Последний пойманный гигантский усач весил на 4,5 килограмма меньше.

Гигантский усач — самый крупный вид семейства карповых, находящийся на грани исчезновения.

Ранее учёные нашли непорочно зачавшую рыбу.

Фото: Daily Mail