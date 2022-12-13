В Уфе мужчина избил жену, затащил в лифт за волосы и вылил на голову кофе

Также тиран угрожал соседям.

Камеры, установленные в подъезде одного из домов Уфы, запечатлели страшную сцену: мужчина жестоко избил жену, а затем затащил в лифт за волосы и вылил на нее кофе. Кадры опубликовал телеканал "360".

Жертва семейного насилия практически не сопротивлялась мужу. После того, как мужчина опрокинул кофе на супругу, он на некоторое время вышел в подъезд, а затем грубо вытащил её из кабины.

К пострадавшей после случившегося пришла соседка, которая слышала крики, однако девушка ответила, что не хочет обращаться в полицию. Также установлено, что агрессивный мужчина-тиран сыпал угрозами в сторону соседей, которые пожаловались на происходящее. Он работает юристом и поучает образование педагога.

По факту произошедшего проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый, который до смерти избил мужчину у клуба в Гатчине.

Видео: Телеканал "360"