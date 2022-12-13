Во дворце Юсуповой планируют открыть музей реставрации

Представители музея-памятника "Исаакиевский собор" заявили о намерении основать музей реставрации во Дворце Юсуповой на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил директор учреждения Юрий Мудров в интервью ТАСС.
Перед начальными этапами работ по созданию музея во дворце проведут комплексное обследование. После открытия учреждения там будут проходить выставки, а также музыкальные и театральные мероприятия.
Кроме того, музей обязуется вернуть в пользование города ранее переданное здание на Большой Морской улице. Мудров пояснил, что изначально музей хотели создать именно там, но планы поменялись
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