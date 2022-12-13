  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во дворце Юсуповой планируют открыть музей реставрации
Сегодня, 8:07
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Во дворце Юсуповой планируют открыть музей реставрации

0 0

Помимо выставок, в учреждении будут проводиться музыкальные и театральные мероприятия.

Представители музея-памятника "Исаакиевский собор" заявили о намерении основать музей реставрации во Дворце Юсуповой на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил директор учреждения Юрий Мудров в интервью ТАСС.

Перед начальными этапами работ по созданию музея во дворце проведут комплексное обследование. После открытия учреждения там будут проходить выставки, а также музыкальные и театральные мероприятия.

Кроме того, музей обязуется вернуть в пользование города ранее переданное здание на Большой Морской улице. Мудров пояснил, что изначально музей хотели создать именно там, но планы поменялись

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Citywalls.ru

Теги: дворец юсуповой, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии