Музей блокадной медицины примет первых посетителей 26 января

В музее гости увидят отреставрированный санитарный автомобиль ГАЗ-АА, который называют "полуторкой".

В среду, 26 января, в Петербурге откроется Музей блокадной медицины. Пройти в него можно через Военно-медицинский музей. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Посетители смогут увидеть отреставрированный санитарный автомобиль-"полуторку", который в годы Великой Отечественной войны перевозил по Дороге жизни свыше 20 тыс. раненых из осажденного города.

Здесь же горожанам и гостям Петербурга расскажут о подвиге медиков, которые спасали жизни жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Рассказы экскурсоводов построены на данных из архивных документов больницы Софьи Перовской. В них отражены правила работы лечебницы в период войны, рассказано о проблемах снабжения.

К празднику снятия блокады Ленинграда в Петропавловской крепости 27 января проведут акцию "Блокадный свет". А во дворе Государственной академической капеллы пройдет акция памяти "900 дней и ночей".

Фото: Telegram / Борис Пиотровский