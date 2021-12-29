В Петербурге пройдет акция памяти "900 дней и ночей"

Во дворе Государственной академической капеллы акция пройдет в шестой раз.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе Смольного сообщили Piter.tv, что в день полного освобождения Ленинграда от блокады во дворе Государственной академической капеллы ройдет акция памяти "900 дней и ночей".

Отмечается, что в этом году подготовили интерактивное молодежное светозвуковое представление, которое будет повторяться каждые полчаса с 15:00 до 20:00, погружая зрителей в атмосферу тех дней.

Кроме того, участники Центра Городских волонтеров Петербурга создали масштабные макеты декораций, военных арт-объектов. Будут продемонстрированы предметы быта и оружие времен Великой Отечественной войны. В палатке военный врач покажет, как делали перевязки раненым, а поисковые отряды "Рейд" покажут находки из мест сражений.

Губернатор Петербурга сообщил, что для проведения акции академическую капеллу выбрали не случайно: в дни блокады ленинградские музыканты выходили на сцену в холодных залах, играли великую музыку, дарили людям веру в победу.

Фото: Википедия (Петр Трубинов)