Альбир Крганов напомнил о традиции отмечать данный исламский праздник.

Мусульмане празднуют в среду День рождения Мухаммеда. Торжественные мероприятия будут организованы в ночь на четверг. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он поздравил с этим днем единоверцев.

Поздравляю всех моих единоверцев и сограждан с праздником Рождества пророка Мухаммеда – величайшей личности. Для мусульман нет более любимого существа, кроме Пророка Альбир Крганов, муфтий

Согласно традиции, мусульмане в праздник посетят мечети, в которых будут читать салаваты – славословия пророку Мухаммеду. В дома будут приглашены родственники и друзья, а на столе перед ними - угощения. Обычно ДСМР организовывает детские просветительские мероприятия, однако из-за коронавируса этого не произойдет в 2020 году. Муфтий не исключил, что какие-то мероприятия могут пройти в онлайн-режиме.

Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам.

Фото: Pixabay.com