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Мусор с контейнерных площадок в Петербурге вывозят 427 машин
Сегодня, 22:15
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Мусор с контейнерных площадок в Петербурге вывозят 427 машин

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Горшкова добавила, что полный список включает больше единиц.

Мусор с контейнерных площадок Петербурга вывозят 427 спец машин. Об этом 21 января сообщила гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Горшкова добавила, что полный список включает больше единиц. Дополнительно 26 единиц выходит на линию — 11 вышли в среду и в четверг, сегодня вышли восемь. 

Как рассказала гендиректор НЭО, при вывозе мусора оператор использует транспорт подрядчиков. 

Напомним, что почти 2 тыс. жалоб на мусор оставили петербуржцы за январь. По мнению экспертов РЭО, причинами нарушений стал низкий уровень готовности Петербурга к переходу на новую систему обращения с ТКО.

Ранее стало известно, что дополнительные мусоровозы вышли на линии в Петербурге. В феврале их ждет подкрепление. Увеличить количество мусоровозов поручил 17 января вице-губернатор Валерий Пикалев.

Фото: Piter.tv

Теги: контейнеры, машины, мусор, нэо
Категории: Лента новостей,

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