Дорожники оптимизировали схему проезда около развязки КАД в западном Мурино

"Зеленый" для пешеходов теперь будет загораться только по вызову на перекрестке Охтинской аллеи у развязки с КАД.

У водителей появилась возможность поворачивать с Охтинской аллеи в Мурино направо не с одной, а с двух полос. Как сообщили в пресс-службе "Ленавтодора", дорожники продолжают оптимизировать схему проезда около развязки КАД в западном Мурино.

Соответствующие изменения отразились в дорожных знаках и дорожной разметке. Кроме этого, на перекрестке светофор сделали не автоматическим, а вызывным. Ожидается, что теперь движение ускорится, особенно в часы-пик.

В дальнейшем дорожники могут продолжить вносить точечные изменения, чтобы улучшить транспортную ситуацию. Развязка в западном Мурино была запущена год назад, а летом 202й-го года там появился круговой перекресток. Местные жители стали оставлять жалобы на дорогу, однако причина заторов состоит в том числе и в том, что водители не соблюдают ПДД.

В будущем появится объезд Мурино в створе Пискаревского проспекта. Проектировщика уже выбрали.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти