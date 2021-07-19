Мурашко: после прививки от COVID-19 заболевают 2,5% россиян

В 95% таких случаев госпитализация не требуется.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что случаи заражения COVID-19 встречаются примерно у 2,5% привитых граждан страны. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По его словам, при этом в 95% тких случаев госпитализация не требуется.

Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр подчеркнул, что 2,5% - это случаи заболевания COVID-19, которые встречались и после первой, и после второй дозы препарата.

Напомним, по словам Мурашко, в настоящее время поражение легких у ковид-пациентов стало развиваться примерно вдвое быстрее. Если раньше это происходило к шестым-седьмым суткам, то сегодня оно может возникать уже к третьим-четвертым.

Ранее, диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19. Так, например, все синие и темно-фиолетовые ягоды содержат антициониды, полезные для функционирования кровеносной системы человека, а ягоды и фрукты, обладающие желто-оранжевым цветом, содержат бета-каротин, который благоприятно влияет на слизистую оболочку.

Видео: Youtube / Россия 24