Муниципалы Петербурга смогут благоустраивать объекты культурного наследия

Взаимодействие с самим объектом при этом не входит в их полномочия.

Муниципалам разрешили в третьем, окончательном чтении благоустраивать объекты культурного наследия, которые находятся на территории их муниципалитетов. Заседание в городском ЗакСе проходит 7-го июля.

Сам объект при этом трогать будет нельзя. Один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок, ранее отмечал, что жителям все равно в чью компетенцию входит благоустройство парка, поэтому нужно избавиться от бюрократии в этом вопросе.

Ранее стало известно о том, что парк Авиаторов полностью благоустроят до 2023 года. До этого в ЗакСе обращали внимание на состояние парка: арендатор им не занимался.

Фото: Piter.TV