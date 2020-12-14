Мультфильм "Шрек" получит 4К-версию в честь 20-летия

Картина состоит из четырех частей, снятых по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга.

Студия "Dream Works" анонсировала выход "Шрека" в 4К-разрешении. Такой подарок поклонники получат в честь 20-летнего юбилея мультфильма.

Первый показ "Шрека" состоялся 31 октября 2001 года на Каннском фестивале. За это время вышло четыре полнометражных мультфильма, снятых по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга.

В честь юбилея на различных сервисах появятся специальные издания картины, куда также войдут дополнительные материалы – короткометражные фильмы о персонажах, дополнительные эпизоды к мультфильмам "Кот в сапогах" и "Караоке с Шреком".

Ранее мы писали, что HBO Max показал финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Фото: кадр из мультфильма "Шрек 2", 2004