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Камеры засняли москвича, который хотел ограбить петербурженку в её авто

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Подозреваемого задержали.

Камеры засняли москвича, который хотел ограбить петербурженку, но растерялся после ее отказа.

Инцидент произошел в Приморском районе. Мужчина увидел припаркованный автомобиль Kia Rio, после чего открыл дверь машины и сел на заднее сиденье. Неизвестный начал требовать у петербурженки деньги под угрозой ножа. Та в свою очередь выбежала из машины. Мужчина стал следовать за девушкой, угрожая ножом. Однако петербурженка не испугалась грабителя и ответила ему отказом. Обескураженный таким ответом преступник вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний житель Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что застолье петербуржца завершилось ножевым ранением.

Видео: Piter.tv

Теги: москвич, ограбление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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