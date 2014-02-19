Камеры засняли москвича, который хотел ограбить петербурженку в её авто

Подозреваемого задержали.

Камеры засняли москвича, который хотел ограбить петербурженку, но растерялся после ее отказа.

Инцидент произошел в Приморском районе. Мужчина увидел припаркованный автомобиль Kia Rio, после чего открыл дверь машины и сел на заднее сиденье. Неизвестный начал требовать у петербурженки деньги под угрозой ножа. Та в свою очередь выбежала из машины. Мужчина стал следовать за девушкой, угрожая ножом. Однако петербурженка не испугалась грабителя и ответила ему отказом. Обескураженный таким ответом преступник вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний житель Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что застолье петербуржца завершилось ножевым ранением.

Видео: Piter.tv