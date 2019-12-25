Москвич хотел ограбить петербурженку, но растерялся после ее отказа

Женщина не испугалась ножа и отказалась отдавать деньги.

В понедельник, 16 августа, в полицию Петербурга обратилась женщина и рассказала о попытке ограбления. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, на улице Савушкина неизвестный залез в ее Kia Rio и под угрозой ножа потребовал отдать деньги. Петербурженка не испугалась грабителя и ответила ему отказом. Обескураженный таким ответом преступник вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний житель Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com