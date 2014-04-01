Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет

Омбудсмен по правам человека выступила с докладом перед Владимиром Путиным.

Татьяна Москалькова рассказала российскому президенту об итогах работы за пять лет. Уполномоченная по правам человека встретилась с Владимиром Путиным в Кремле. Общественный деятель уточнила, что вместе с командой добилась пересмотра порядка шести тысяч постановлений органов власти.

Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределённым кругом лиц это более полутора миллионов людей. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ по правам человека

В общей сложности в аппарат уполномоченной по правам человека за время работы Москальковой поступило более 205 тысяч жалоб, из которых 11 тысяч обращений - коллективные. Чаще всего встречались просьбы провести проверку из-за невыплаты зарплаты, насилия в колониях, по вопросам ЖКХ и получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопусков адвокатов к подзащитным.

Москалькова объяснила что 2,5 тысячи граждан РФ получили квартиры и выплаты на покупку жилья, а 70 тысяч сотрудников - компенсации в совокупном размере в 1,3 млрд рублей. Благодаря работе института права в сфере ЖКХ отстояли 25 тысяч человек.

Москалькова попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии.

Видео: Youtube/Россия 24