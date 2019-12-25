Уполномоченная по правам человека напомнила парламентариям о необходимости доработки законопроекта.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии. Об этом омбудсмен заявила на заседании комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей.

Законопроект, разработанный членами Совета Федерации совместно с депутатами Государственной думы, сегодня не нашел окончательного разрешения в том числе из-за отношения к этому значительно большого количества наших граждан, не воспринимающих этот законопроект Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Чиновница заметила, что в настоящее время в Центры оказания помощи жертвам насилия обращаются не только женщины, но и пожилые люди, молодежь. Они подвергаются грубому отношению со стороны других членов семьи. По словам Москальковой, в столице такой Центр может вместить более ста посетителей. Омбудсмен уточнила, что когда она его посещала, он был практически полностью заполнен.

Москалькова назвала COVID-паспорта необходимой мерой.

Фото: Instagram/moskalkova.official