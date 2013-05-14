Москалькова: матери украинских военнопленных просят не возвращать бойцов на родину

Родственники пленных переживают, что мужчин вновь отправят воевать.

Родители украинских военнопленных, которые сейчас находятся в России, попросили не возвращать сыновей на родину. Матери боятся, что молодых людей вновь отправят на фронт либо подвергнут репрессиям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова журналистам сегодня, 12 июня.

Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Политик отметила, что двое бойцов с Украины попросили ее не передавать их в Киев.

Ранее на Piter.tv: в Европарламенте предложили отправить на Украину ядерное оружие.

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