В Европарламенте предложили передать Украине ядерное оружие

Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал Запад передать ядерное оружие Украине. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
По мнению Сикорского, Россия нарушила Будапештский меморандум, а страны Запада, отвечающие за безопасность украинцев, не смогли предоставить возможности для "компенсации" потерь.
Ранее на Piter.tv: постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине.
Фото: Pexels
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