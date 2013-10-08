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В Европарламенте предложили передать Украине ядерное оружие
Сегодня, 15:11
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В Европарламенте предложили передать Украине ядерное оружие

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С заявлением выступил  экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский.

Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал Запад передать ядерное оружие Украине. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".

По мнению Сикорского, Россия нарушила  Будапештский меморандум, а страны Запада, отвечающие за безопасность украинцев, не смогли предоставить возможности для "компенсации" потерь.

Ранее на Piter.tv: постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине.

Фото:  Pexels

Теги: европарламент, сикорский, спецоперация на украине, экс-министр польши, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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