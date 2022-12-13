Эксперт по информационной безопасности рассказал о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

Аферисты начали заманивать своих жертв предложениями с большими скидками.

Мошенники осваивают новый способ обмана покупателей маркетплейсов. Как рассказал телеканалу "360" руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин, теперь аферисты запрашивают личные данные якобы для подтверждения доставки.

Эксперт пояснил, что жертв заманивают популярными товарами с небывалыми скидками. После оформления заказа на номер телефона клиента поступает звонок, в ходе которого аферисты выманивают логин и пароль от личного кабинета. После получения доступа к аккаунту, мошенники отменяют заказ и получают сумму возврата на свою карту.

По словам Баклушина, обманщики переместились в сферу маркетплейсов, так как граждане всё меньше доверяют звонкам c сообщениями о "заблокированных счетах" и от "специалистов банка".

Звонки от мошенников, так как не попадают под привычный шаблон с мошенническим схемами, и мы принимаем звонок, ничего не подозревая. Евгений Баклушин, руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ

Специалист напомнил, что ни в коем случае нельзя сообщать никому не сообщать коды из СМС, логины и пароли. В случае звонка из маркетплейса номер нужно сбрасывать и обращаться на официальный номер поддержки. Также будет полезно установить приложения-антиспам от проверенных разработчиков и открыть для покупок в интернете отдельную карту которая будет пополняться только перед оплатой выбранного товара.

Если мошенники уже завладели личной информацией пользователя, жертве обмана необходимо зайти в личный кабинет с доверенного устройства, завершить все действующие сеансы, изменить пароль к личному кабинету и электронной почте.

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